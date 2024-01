COPA DEL REY – L’Atletico Madrid del Cholo Simeone vince 1-0 contro il Siviglia e vola in semifinale

(Di venerdì 26 gennaio 2024)difesteggia il passaggio del turno indel Rey con la vittoria di misura sulÈ festa rojiblanca al Metropolitano.ha vinto di misura per 1-0iled ha strappato il pass per le semifinali didel Rey. PRIMO TEMPO La partita è cominciata con dei ritmi molto bassi da ambo le parti. Entrambe le squadre hanno cercato di studiarsi a vicenda il più possibile giocando prevalentemente a centrocampo. La prima vera occasione del match arriva al quinto minuto di gioco in favore del: Lino crossa dalla sinistra e cerca Morata. L’ex Juventus colpisce con la testa, ma il tiro è debole e centrale. ...

