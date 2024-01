Convocati Bologna | la scelta su Saelemaekers

Ecco i Convocati del Bologna per la partita con la Fiorentina , quarto di finale di Coppa Italia: Thiago Motta recupera Ferguson dopo la giornata... (calciomercato)

Thiago Motta, allenatore del Bologna , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina Thiago ... (calcionews24)

Vincenzo Italia no , allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Bologna Vincenzo ... (calcionews24)

La Fiorentina ha da poco reso nota la lista dei convocati per la sfida valida per i quarti di Coppa Italia che i viola giocheranno col Bologna. .. (calciomercato)

Ecco la lista Convocati dell’allenatore rossoblu Thiago Motta per quanto concerne la sfida tra Cagliari e Bologna Il tecnico del Bologna Thiago ... (calcionews24)

Questo l’elenco dei Convocati di Thiago Motta per la trasferta a Cagliari. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Cal... (calciomercato)

Torna a riunirsi il Comitato Vittime del Fango di Forlì. E' stata convocata infatti un'assemblea che si terrà giovedì 1 febbraio alle 20.30 nella sede del Circolo Rivalta di viale Bologna 250. Durante ...Alessandro Conticchio è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Conticchio è un allenatore, da calciatore ha vestito tra le altre la maglia granata dal 2002 al 2005 ...Secondo quanto riportato da La Nazione Italiano starebbe pensando ad un ritorno alla difesa a tre - che al momento garantisce maggior solidità - come vista contro il Bologna in Coppa Italia.