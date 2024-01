Convocati Atalanta Udinese | le scelte di Gasperini per domani

Il tecnico dell’ Atalanta Gasperini ha convocato 23 calciatori per la sfida di questa sera in casa del Milan , valida per i quarti di finale di Coppa ... (sportface)

Sono 23 i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida che vedrà l' Atalanta affrontare questa sera in casa il Frosinone.... (calciomercato)

Ecco i Convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la sua Atalanta e il Frosinone In vista della sfida ... (calcionews24)

Il Torino ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro il Cagliari, che apre il 22esimo turno di Serie A: in attacco c`è Eybi Njie, punta del 2005 alla.La Ternana ha duramente l’elenco dei giocatori scelti da Roberto Breda per affrontare il Venezia domani in campionato. Sono solo 3 gli indisponibili ...In vista della delicata sfida di domani sera contro il Milan, il Bologna ha condiviso la lista dei convocati di mister Thiago Motta.