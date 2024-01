Convitto Nazionale Statale Cicognini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una nuova opportunità per gli studenti. Si chiama liceo coreutico, un mix tra musica e danza che sbarca a Prato grazie alla volontà del preside del, Tiziano Nincheri, che ha chiesto al ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorizzazione per attivare, già dal prossimo settembre, il nuovo percorso di studi. "L’autorizzazione ci è stata assegnata nei primi giorni di gennaio su mia richiesta e potrebbe partire già da settembre", spiega il dirigente Nincheri. "È un indirizzo che costituisce una novità assoluta, non esiste né su Prato né nelle province a noi vicine come Lucca, Pistoia e Firenze se non in scuole private: considerato che ilpuò ospitare anche studentesse e studenti provenienti da città lontane, è sembrata a me ed a tutto il corpo docenti un’opportunità da fornire al territorio". Le ...