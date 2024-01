Controlli dei carabinieri in Valle Telesina e del Tammaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’azione di controllo del territorio deidella Compagnia di Cerreto Sannita, in tutti i 21 comuni di competenza, per prevenire i furti in abitazione e negli esercizi commerciali, oltre a contrastare il crescente numero di incidenti stradali, a volte anche gravi, in particolare lungo le principali arterie di comunicazione che collegano il Sannio con la Provincia di Caserta e Campobasso. Nella sola giornata di ieri sono state impiegate19 pattuglie che hanno controllato complessivamente 129 persone, tra cui alcuni soggetti già noti alle Forze dell’Ordine e94 veicoli. Sono state eseguite anche perquisizioni personali, veicolari e domiciliari alla ricerca di armi e di sostanze stupefacenti. Nel Comune di Cerreto Sannita sono stati sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli gravati da fermo amministrativo condotti da due ...