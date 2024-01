Consigli Fantacalcio | 5 nomi per la 22a giornata

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 22a. Ovviamente riprende anche il: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con Cagliari-Torino che aprirà le danze alle 20.45. Di seguito troverete un nomeato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra. Il portiere – Milinkovic-Savic: Con il Cagliari ci aspettiamo un match abbastanza chiuso e bloccato, dove le difese potrebbero dare il meglio di sè. Lui offre tanta fiducia ed è per questo che è da schierare ancora una volta. Difficile pensare possa prendere più di un gol. Il difensore – Scalvini: Fin qui non ha disputato una stagione memorabile, anche in termini di bonus dove ha collezionato appena 1 assist. Manca il gol e occhio ai piazzati: il colpo di testa è una delle sue specialità e ...