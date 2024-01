Connettività | rifiuti e sicurezza | intesa tra il Campidoglio e Ferrovie dello Stato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 – Èapprovato dalla Giunta Capitolina lo schema di protocollo d’traItaliane S.p.a e Roma Capitale per la collaborazione finalizzata alla definizione di azioni congiunte per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo di Roma che permetta una più intensa utilizzazione sia per i city users che per i servizi. Come prima fase attuativa di questa collaborazione, sono state individuate azioni congiunte per lo sviluppo della logistica ambientale e dell’igiene urbana, ma anche dei livelli di, dei servizi digitali e del presidio sociale e territoriale delle stazioni minori. Tali interventi perseguono l’obiettivo di ricucire il tessuto urbano e metropolitano e di colmare eventuali deficit di strutture e servizi, ...