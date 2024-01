Condannato a morte in Alabama con l' azoto | si è spento fra atroci contorsioni | L' umanità fa un passo indietro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) «Stasera l’ha fatto fare all’un. Me ne vado con amore, pace e luce. Grazie per avermi sostenuto. Vi amo tutti». Sono le ultime parole di Kenneth Smith, il primoal mondo giustiziato con un metodo mai usato prima e paragonato dall’Onu ad una possibile tortura: l’, respirato attraverso una maschera sino al soffocamento. Un metodo previsto anche...

La Corte Suprema degli Stati Uniti aveva respinto la richiesta di sospensione della sua condanna. Smith, 58 anni, ha atteso per anni l’esecuzione in una prigione dello stato dell’Alabama. La sua morte ...Poi lo hanno legato ad una barella e portato nella camera della morte, facendogli indossare la temuta maschera ...«Avevo già visto quattro esecuzioni ma non ho mai visto un condannato dimenarsi come ...Kenneth Smith è morto. È il primo detenuto negli Stati Uniti a essere stato giustiziato attraverso somministrazione di gas azoto, un metodo che ha fatto nascere numerose critiche ...