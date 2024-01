Condanna a morte con l' azoto puro | la prima al mondo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È stata sperimentata in Alabama per eseguire la sentenza capitale contro un detenuto sopravvissuto a un precedente tentativo di esecuzione

E' stata eseguita la condanna a morte di Kenneth Smith, giustiziato in Alabama con l' azoto e morto per soffocamento. E' la prima volta che tale ... (panorama)

L'Onu esprime il suo dissenso per l'esecuzione con l'azoto avvenuta in Alabama, negli Usa: "Potrebbe essere una tortura".7.00 Usa, pena capitale con azoto in Alabama Eseguita per la prima volta in Alabama una condanna a morte attraverso una ma- schera che ha rilasciato azoto. Kenneth Smith era stato condannato per un ...La prima condanna a morte negli Stati Uniti con l’utilizzo di una maschera ad azoto è stata eseguita. Kenneth Eugene Smith è stato giustiziato giovedì sera, nell’Holman Correctional Facility di Atmore ...