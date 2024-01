Concorso scuola 2024 | verso la prova scritta Percorsi abilitanti | attesa per il decreto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 29 gennaio alle 14 | 30

Sono aperte ancora fino al 26 gennaio prossimo le piattaforme per la presentazione delle candidature per le commissioni giudicatrici dei concorsi ... (orizzontescuola)

Si attende il via alle prove scritte del Concorso docenti 2024 per la scuola dell'infanzia, prima ria e secondaria. Chi supera lo scritto passa ... (orizzontescuola)

Il Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, commemora le vittime dell’Olocausto attraverso la scuola e la cultura ...e la creatività dei nostri giovani, bandendo il Concorso dedicato ...Da adesso in poi se i docenti della scuola pubblica parteciperanno ad attività di formazione oltre le 40 ore annue extra-didattiche, previste per ...13:29 - Licata, spento l’incendio dei rifiuti +++13:18 - “Falsi invalidi per truffare Inps e Inail”, cambia il collegio e slitta la sentenza +++13:17 - Al via i lavori per la scuola Mendola ...in ...