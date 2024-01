Concorso docenti 2024 | il risultato della prova scritta è immediato Il PDF con le risposte corrette online dopo qualche settimana

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 26 gennaio 2024): in effetti è corretto parlare al plurale perché i bandi coinvolti sono due, il DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e il DDG n. 2576 per infanzia e primaria.la presentazionedomanda, c'è attesa per la. Il Ministero dovrà pubblicare il calendario e poi gli USR provvederanno a pubblicare gli elenchi dell'abbinamento sede - candidato nonché la costituzione delle commissioni. L'articolo .