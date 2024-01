Con Perez Mazzarri si è assicurato un marcatore grintoso e potente Gazzetta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Consi èun. Lo scrive ladello Sport. Con, il Napoli si èun, un difensore aggressivo sul pallone, tatticamente già preparato al calcio italiano. Perfetto come esterno destro della difesa a tre, può giocare anche a 4 e saràdi volta in volta a decidere il vestito più adatto alla sua squadra. Dopo Mazzocchi, Ngonge e Traorè, il Napoli in due giorni ha chiuso il mercato Restano pochissimi dettagli da definire e mettere a punto, anche perché nell’operazione in qualche modo entrerà anche l’Atletico Madrid, che vantava un diritto di riacquisto ...

Perfetto come esterno destro della difesa a tre, Perez può giocare anche a 4. Aggressivo sul pallone, conosce il calcio italiano ...Il collega Marchetti su Tmw: A Napoli la rivoluzione sta per essere completata: è infatti in dirittura d'arrivo la trattativa per Nehuen Perez dall'Udinese. L'accordo ...