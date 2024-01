Come saranno gli animali tra 10mila anni? La risposta da un esperimento condotto con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024)continua a stupire, spiazzare e, forse, anche a intimorire. È sempre più capace di fornire proiezioni sul futuro e, questa volta, utilizzata da un gruppo di scienziati della Basepaws (un’azienda che studia la genetica deglidomestici) ha rivelatocani e gatti potrebbero diventare tra: piccoli, deboli e con pelo corto, o muscolosi e con una pelliccia folta. Tutto in base ai cambiamenti climatici e le plausibili condizioni di vita sulla Terra. L’AI ha calcolato due possibili scenari: la prima ipotesi poggia sulla possibilità di un forte riscaldamento globale, con aumento incontrollato delle temperature; la seconda sull’eventualità di una nuova era glaciale. In entrambi i casi, non è stato preso in considerazione l’uomo, ritenuto non ...