Come diventare “supereroi green” del futuro? Il Progetto Scuole E ON porta in classe la sostenibilità per le nuove generazioni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) •L’iniziativa si arricchisce diattività per continuare a diffondere una cultura basata sulle buone pratiche per rendere l’Italia più verde, valorizzando lo stretto legame tra discipline scientifiche eambientale. •800 classi e circa 20.000 studenti partecipano attualmente all’edizione 2023-2024. 26 gennaio 2024. IlE.ON, ripartito a ottobre 2023 per promuovere la