Colpo di scena al Liverpool | l’allenatore Klopp annuncia l’addio | VIDEO

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sarà l’ultima stagione di Jurgensulla panchina del. L’annuncio è arrivato direttamente dal club inglese sul profilo Twitter ufficiale: “Jürgenhato la sua decisione di dimettersi da allenatore delal termine della stagione, dopo aver informato la proprietà del club del suo desiderio di lasciare l’incarico in estate”. Ilè una grandissima protagonista della stagione in corso e guida la classifica della Premier League. La squadra è tornata competitiva ed è una seria candidata per la vittoria finale. L’annuncio diè stato come un fulmine a ciel sereno per gli addetti ai lavori soprattutto in questo periodo della stagione. Il futuro del tedesco è ancora molto incerto e sembra troppo presto per azzardare una futura ...