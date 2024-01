Colman Domingo protagonista e regista del biopic su Nat King Cole

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo la nomination agli Oscar, l'agenda diè già ricchissima di impegni Secondo quanto riportato da Variety,sarà ile ildi unbasato sulla vita di Nat, celebre cantante, pianista e attore statunitense. Il progetto, descritto come un musical, costituirà l'esordio alla regia per, la cui agenda è già strapiena di impegni a pochi giorni di distanza dalla sua nomination ai Premi Oscar come Miglior attoreper Rustin. "Ci sto lavorando in sordina da qualche anno", ha rivelato l'attore durante un episodio del Variety Awards Circuit Podcast. "È qualcosa che non vedo l'ora di mettere insieme con alcuni grandi partner". Non ...