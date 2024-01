Colle | 7 ottobre feroce replica Shoah

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 13.10 Nel mondo c'è"un ritorno di antisemitismo che ha assunto la forma dellastrage di innocenti" del 7, "immagine di una raccapricciantedegli orrori della". Così Mattarella per il Giorno della Memoria. Poi: "Chi ha sofferto il turpe tentativo di cancellare il proprio popolo dalla Terra sa che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno Stato". "L'angoscia"sorge anche per le numerose vittime civili palestinesi" e "una reazione" che non rispetta i diritti umani "rischia di far sorgere nuovo odio".