Coghe Pro Vita & Famiglia | “Dare diritti a bambini nel grembo materno”

“L’unico problema si pone nel momento in cui una coppia di persone dello stesso sesso battezza il figli o. Come verrà registrato sul certificato di ... (notizie)

Roma, 8 gennaio 2024 «Siamo sdegnati e indignati per la rappresentazione blasfema e volgare della Natività in una parodia andata in onda su Rai 2 lo ... (sbircialanotizia)

«Emerge un consenso popolare e inequivocabile: gli italiani hanno a cuore la vita umana, pensano sia così fin dal concepimento, fin da quando essa inizia nel grembo materno», spiega Jacopo Coghe, ...Secondo Noto Sondaggi gli italiani sarebbero favorevoli al riconoscimento giuridico del nascituro. Al via la campagna di Pro Vita e Famiglia ...“Oltre 7 italiani su 10 vogliono il riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di donna in gravidanza, e ben il 64% è favorevole al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, come san ...