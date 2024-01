Coca-Cola annuncia investimento di oltre 42 mln su fabbrica Oricola

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) –Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, hato oggi undi42 milioni di euro sullaabruzzese di Ori(AQ). Grazie a questo, entro la fine dell’anno saranno operative 2 nuove linee per la produzione di lattine, le prime nella

Roma, 26 gen. (askanews) – Coca-Cola HBC Italia , principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ... (ildenaro)

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ... (liberoquotidiano)

Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha annuncia to oggi un ... (metropolitanmagazine)

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ... (calcioweb.eu)

Entro fine anno saranno operative due nuove linee per produzione lattine Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha ... ()

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha annunciato oggi un investimento di oltre 42 ...ORICOLA – Coca-Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, venerdì 26 gennaio ha annunciato un investimento di oltre 42 milioni ...Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, visitando lo stabilimento Coca Cola di Oricola (L'Aquila). La visita odierna in Abruzzo ...