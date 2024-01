Clochard che viveva tra i rifiuti ad Acilia | ora ha trovato ricovero in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 gennaio 2024)rinvenuto tra iadè riuscito a trovare una sistemazione grazie all’Associazione Invisibili e del X Municipio. Senzatetto al Grassi di Ostia (IlCorrieredellacittà.com)Senzatetto, ma non senza speranza. Questo il grido delle autorità del X Municipio e non solo che hanno preso a cuore la storia delritra iad. Una tenda e le condizioni precarie per via di un incidente che gli ha tolto anche la possibilità di lavorare: in giornata il ritrovamento in situazione limite. Tra isenza la minima prospettiva e in condizioni sanitarie piuttosto proibitive. Da via Zottoli, dunque, è stato portato al Grassi di Ostia dove farà le analisi con relativi accertamenti per capire la sua condizione attuale ...