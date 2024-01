Classifica FIMI | i Club Dogo ancora primi negli album e nei singoli #3 per Rossofuoco di Mida Antonacci scende alla #12

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Niente scalfisce il dominio dei. Anche questa settimana il gruppo composto da Jake La Furia, Guè e il DJ producer Don Joe è infatti al primo posto deglie deidellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 19 al 25 gennaio 2024. Ecco tutti gli aggiornamenti.– IOltrericonferma in prima posizione di Nato Per Questo, isono presenti nella Top20 con altri cinque pezzi: stabili#2 con Milly,12 con King Of The Jungle (-7),#13 con C’Era Una Volta in Italia (-10),#14 ...