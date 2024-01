Classifica dei migliori epilatori elettrici e a luce pulsata

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ascelle sempre in ordine e gambe lisce come seta? La depilazione è l’unica strada, ma si tratta di un vero e proprio incubo per moltissime donne. Ci sono metodi indolori come il rasoio, che però richiedono di essere ripetuti con una frequenza quasi assurda, e altri che invece non sono ben tollerati da tutte: è il caso della crema da, che sulle pelli più sensibili può provocare rossori o addirittura eritemi. Per non parlare della ceretta, una tortura nella maggior parte dei casi. Che cosa resta? Uno dei metodi di depilazione più apprezzato è l’epilatore, sia elettrico che a. Scopriamo come funzionano e quali sono i modelli. IL’epilatore elettrico funziona proprio come una semplice pinzetta per le sopracciglia: ...