Clamoroso Nicola Benini corre a Bucine con una lista civica Spaccatura con il Pd

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arezzo, 26 gennaio 2024 – L'attuale sindaco disi candiderà alle prossime elezioni amministrative non con il Partito Democratico, ma con una, di cui faranno parte altri componenti della giunta e del consiglio comunale. La notizia è clamorosa, anche se, nei giorni scorsi, anche sul nostro quotidiano, avevamo spiegato la situazione in atto nel centro sinistra del comune valdambrino, con unache, adesso, è diventata ufficiale. Parlando di quanto fatto in questi anni, l'attuale primo cittadino ha accusato l'area politica di riferimento di non averlo appoggiato a dovere. "In alcune occasioni - ha spiegatoin una nota ufficiale - è mancato il supporto di una parte di coloro che dovevano politicamente sostenerci e ...