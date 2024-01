Clamoroso Barcellona | Motta è il primo nome per la panchina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilstarebbe pensando a Thiago, allenatore del Bologna, per sostituire Xavi inal termine della stagione Ilha già iniziato a pensare alla prossima stagione. I blaugrana, dopo la sconditta in Supercoppa e l’eliminazione dalla Coppa del Re, sono rimasti in corsa solo in Champions. Per questo la dirigenza potrebbe decidere di esonerare Xavi. Secondo quanto riportato da Cadena SER, ildei blaugrana per sostituirlo sarebbe quello di Thiago. Deco e Laporta sono infatti rimasti impressionati dal suo lavoro al Bologna e lo hanno messo in cima alla lista dei desideri. L’alternativa è Klopp, appena liberatosi dal Liverpool.