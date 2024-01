Cittadella-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I veneti strizzano l’occhio alla promozione diretta, mentre i blucerchiati sono ai margini della zona retrocessione.si giocherà domenica 28 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Tombolato: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono in zona promozione con 36 punti, a meno quattro dal Como secondo. La squadra di Gorini è reduce dalla pesante sconfitta di Terni che ha interrotto una cavalcata che ha prodotto 7 vittorie e 2 pareggi. Prosegue il momento disastroso dei blucerchiati, reduci da tre sconfitte ed un pareggi. La squadra di Pirlo sono quindicesimi con appena quattro punti di vantaggio sull’Ascoli terz’ultimo LE...