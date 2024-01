Città a 30 km h | colpo di scena | “Sono aumentati gli incidenti”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani è tornato a commentare il caso delle offese di alcuni tifosi dell’Udinese ai danni del portiere del Milan Mike Maignan e le misura di i della velocità a 30 km/h. “Allora ragazzi, ogni tanto ho ragione. Sapete chi c’è tra le cinque persone individuate a Udine come autori delle brutte offese indirizzate a Maignan? C’è una persona di colore! Un negr*! Cosa significa? Significa che il razzismo non c’entra niente! La testa di un’azione sin dal primo istante è assolutamente questa! Tra i cinque identificati c’è un negr*! Quindi non rompete! Pensate che quello là abbia voluto insultare in modo razzista Maignan? No! Lo ha fatto semplicemente per rompere il cazz** ad uno avversario! È semplicemente un coglione che si diverte a insultare allo stadio. Punto e basta!” Successivamente, Cruciani ha preso di mira la questione dei limiti di velocità ...