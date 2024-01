Città 30 | dove in Emilia-Romagna | il punto della situazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bologna, 26 gennaio 2024 - Ormai da tempo stanno imperversando i dibattiti legati a "30", un progetto che mira ad abbassare il limite di velocità di diverse strade urbane di un determinato comune fino a 30 km/h. Bologna ha sperimentato per prima questo piano, ma si parla anche di altree comuni di provincia in cui si discute del progetto epossibilità di aderirvi. A seguire, l'elenco dei comunini e romagnoli che hanno già attuato il progetto o potrebbero farlo nei prossimi mesi o anni. IL SONDAGGIO / Tu cosa pensi dei nuovi limiti? Vota Bologna Dallo scorso 16 gennaio, il capoluogono ha scelto di imporre il limite generalizzato di 30 km/h nella maggioranza delle strade cittadine. Coloro che non rispetteranno la normativa riceveranno multe che vanno da un minimo di 30 ...