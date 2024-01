Citofonare Rai2 prosegue con Simona Ventura dopo l’operazione di Paola Perego

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 26 gennaio 2024)avrà per ora una sola conduttrice. Il programma domenicale di Rai 2 proseguirà infatti con la sola, in seguito alla delicata operazione diper l’esportazione di un tumore al rene. L’ex conduttrice de La Talpa lunedì, postando su Instagram una foto dall’ospedale, ha annunciato di essersi sottoposta a nefrectomia parziale per una neoplasia, ricordando quanto sia fondamentale la prevenzione poiché, come nel suo caso, “può salvare la vita”. Per lei, dunque, giorni di riposo e ripresa. Domenica 28 gennaiosarà dunque condotto in solitaria dalla. Non è la prima volta: ...