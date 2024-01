Cisco Affronta Vulnerabilità Critica | Patch per Falla di Sicurezza nei Prodotti Unified Communications e Contact Center Solutions

A novembre, Cisco parteciperà al World Forum on Well-being dell’Ocse, iniziativa che affronta il valore degli approcci al benessere per migliorare la conoscenza, le competenze e la cooperazione tra i ...A novembre, Cisco parteciperà al World Forum on Well-being dell’Ocse, iniziativa che affronta il valore degli approcci al benessere per migliorare la conoscenza, le competenze e la cooperazione tra i ...Cisco realizzerà in collaborazione con il Centro WISE dell'OCSE un centro di competenza interattivo per comprendere il ruolo della tecnologia nello sviluppo dell’inclusività e nell’incremento del bene ...