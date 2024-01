Ciro Giorgio e il suo Pulcinella tra il Carnevale di Loano e Novara

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ildisarà presente aall’edizione 2024 deldi. Nuova avventura per ildiatteso, tra gli altri ospiti, dal 28 gennaio, per l’edizione 2024 deldi. Un’ennesima esperienza per la celebre maschera rappresentata dal popolare attore napoletano, ancora presente al “CarnevaLöa”, la grande

NAPOLI – Nuova avventura per il Pulcinella di Ciro Giorgio atteso, tra gli altri ospiti, dal 28 gennaio, per l’edizione 2024 del Carnevale di Loano. Un’ennesima esperienza per la celebre maschera ...Nell’istituto Carmine e Filippo fanno conoscenza con Ciro Ricci (Giacomo Giorgio), figlio di Don Salvatore Ricci, a capo di uno dei clan camorristi rivali di quello di donna Vanda Di Salvo, madre di ...L'attore di Federico Lentini: "Si confronterà con qualcosa che mai avrebbe immaginato" Giovedì 25 gennaio andrà in onda la terza puntata di Doc-Nelle tue ...