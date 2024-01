Cinque rapine tra Cardito | Acerra e Caivano | fermati due fratelli minorenni armati di fucile

Roma est nel mirino: tre colpi in cinque giorni . Caccia al rapinatore seriale, il modus operandi è lo stesso: panico tra i residenti. Roma est ... (ilcorrieredellacitta)

I cinque, armati di coltello, hanno derubato un rider del suo ...Sono sempre più frequenti in città gli arresti per rapina di ragazzi giovani e giovanissimi . Baby gang scatenate che colpiscono a ...I due minorenni sono ritenuti responsabili di almeno cinque rapine a mano armata, tra domenica e lunedì, in un vasto territorio della provincia a ...Avevano messo a segno tre rapine a distanza ravvicinata l'una dall'altra i componenti di una presunta baby gang, arrestati dalla polizia di Torino. (ANSA) ...