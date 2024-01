Cina | si impegna a espandere importazioni nel 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pechino, 26 gen – (Xinhua) – Laintende aumentare lequest’anno per condividere con il mondo le opportunita’ commerciali derivanti dal suo mercato ultra-grande, ha dichiarato oggi il ministro del Commercio Wang Wentao. “mo ledi beni di consumo di alta qualita’, tecnologie avanzate, attrezzature importanti, componenti chiave, energia e altre risorse e prodotti agricoli che scarseggiano in”, ha dichiarato Wang durante una conferenza stampa. Lasi muovera’ per diversificare i canali di importazione e snellire il processo di importazione, ha aggiunto Wang. Il Paese continuera’ a ospitare la China Import and Export Fair, la China International Fair for Trade in Services e la China International Import Expo, a sostenere le imprese ...