Cina | polo manifatturiero potenziera’ infrastruttura digitale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nanchino, 26 gen – (Xinhua) – La provincia del Jiangsu, undellaorientale, si impegnera’ ad accelerare la costruzione di infrastrutture digitali nel 2024, secondo un piano d’azione pubblicato dalla provincia. Il Jiangsu intende aumentare il numero di stazioni 5G a 280.000 entro la fine di quest’anno, e anche di completare l’aggiornamento della rete 5G in 50 ospedali e 500 chilometri di superstrade, secondo il piano. Inoltre, la provincia promuovera’ l’applicazione delle tecnologie 5G in settori come l’istruzione, il turismo, la sanita’ e l’energia, si legge nel documento. Il numero di progetti di applicazione del 5G firmati entro la fine del 2024 superera’ i 10.000, tra cui 4.000 progetti di internet industriale alimentati dal 5G e 500 fabbriche 5G. Riconoscendo il ruolo chiave ...