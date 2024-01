Cina | la censura allo Zecchino d’Oro per la canzone “Forza Gesù”

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lacantata da Simone Deiana ha vinto il premio delloRosso. Ed è diventata molto popolare in. Ma durante l’ultimo tour a Shanghai e a Pechino il Piccolo Coro dell’Antoniano non ha potuto eseguirla. Perché, spiega oggi il Corriere della Sera, i versi erano poco in linea con i principi di uno stato guidato dal Partito Comunista. «, non ti preoccupare / Se il mondo non è bello visto da lassù / Con il Tuo amore si può sognare / E avere un po’ di Paradiso / Quaggiù», dicono le parole della. Anche se il direttore dell’Antoniano, frate Giampaolo Cavalli ha negato tutto: «Non sappiamo quali siano i motivi per cui lanon sia stata inserita in programma. D’altronde nel nostro vasto ...