(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pechino, 26 gen – (Xinhua) – Laintensifichera’ ladi, urgentemente necessario per lo sviluppo di nuove industrie e nuovi motori di crescita, ha dichiarato oggi una funzionaria del ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale. Concentrandosi sulle aree legate alle principali strategie nazionali, il ministero adottera’ misure innovative e inaugurera’ progetti per coltivare, ha dichiarato Wang Xiaojun, funzionaria del ministero. In particolare, saranno compiuti sforzi per accelerare lo sviluppo di programmi diper gli ingegneri delle tecnologie digitali, ha dichiarato Wang. L’anno scorso, laha fornito ...

Per esempio, il governo del presidente Xi Jinping ha evitato di fornire importanti aiuti militari alla Russia, anche se fornisce sostegno diplomatico a Putin e intensifica il commercio in aree non ...Azioni cinesi in aumento e crollo di Tesla sono gli eventi che i mercati osservano oggi, in attesa della riunione Bce che svelerà più tardi novità sui tassi nell'Eurozona.Prosegue e si intensifica la mobilitazione dei lavoratori di Siae Microelettronica (multinazionale italiana) e della sua controllata Sm Optics che condividono parte della sede a Cologno Monzese. La pr ...