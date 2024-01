Cina | Guangzhou | “nonnina pianista” porta conforto con la musica in ospedale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gen – (Xinhua) – Ogni giovedi’ mattina, la sala ambulatoriale di undi, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, risuona del suono melodioso di un pianoforte, riscaldando i cuori dei passanti. In quei momenti, unadi 89 anni, affettuosamente conosciuta come “zia Wu”, suona il pianoforte. Dalla fine dell’agosto 2023, Wu Pinxian e’ diventata unavolontaria nella sala ambulatoriale delPanyu Central Hospital. Ogni giovedi’ mattina, dal suo appartamento per pensionati si reca all’, si siede davanti al pianoforte pubblico e suona branili preparati con cura per le persone. “Mi piace suonare il pianoforte e voglio usare la ...