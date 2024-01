Cile | Gareca è il nuovo ct | obiettivo rimonta nelle qualificazioni ai Mondiali

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ilha annunciato la nomina di Ricardo Albertoin qualità dicommissario tecnico della nazionale. Il classe 1958 è stato ufficializzato dalla federazionena, che ha anche spiegato come ilct ricoprirà il ruolo fino al termine dellesudamericane ai. Inoltre, in caso di accesso alla Coppa del Mondopotrà rimanere in carica e allenare la “Roja”. Un’impresa che appare tutt’altro che banale o scontata, visto che ilprime sei partite di qualificazione ha raccolto appena cinque punti complessivi. SportFace.