Ciclismo | si ritira a 24 anni Luca Rastelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo duealla corte dei Reverberi era uscito dal circuito Professional per spostarsi sulle Continental per andare alla Work Service – Vitalcare – Dynatek, ma neanche è iniziata la stagione eha detto stop. Il corridore nativo di Cremona, classe 1994, ha deciso a 24di appendere la bicicletta al chiodo. Per lui in carriera una partecipazione al Giro d’Italia nel 2022. Le sue parole: “Comunico ufficialmente la decisione di concludere la mia carriera ciclistica. Non è stata una scelta facile perché ilera la mia vita… Sono felice delle esperienze che ho fatto perché fin da quando ho iniziato a correre in bici 11fa, il sogno era quello di diventare professionista correndo il Giro d’Italia, e nel 2022 sono riuscito a realizzarlo. Il livello del ...