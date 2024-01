Ciclismo | la serata speciale organizzata dal Comitato Regionale Toscano

Una serata per stare in compagnia e per programmare la nuova stagione che tra un mese prenderà il via anche a livello dilettanti dopo le prime gare amatoriali. Tanti gli ospiti presenti legati al ...Serata a scopo benefico per aiutare l’Associazione italiana contro le leucemie, programma sabato 27 gennaio a Lissone. Promossa dallo Sport Club Mobili Lissone si terrà a Palazzo Terragni dalle 18.Novità per la Granfondo Via del Sale Fantini Club: un evento dedicato al Tour de France con ospiti del ciclismo e un incontro con il giornalista Beppe Conti.