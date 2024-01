Ciclismo | Groenewegen | Ho sbagliato con Jakobsen | ma la pena fu troppo severa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 - Di acqua da allora ne è passata sotto i ponti, ma il contatto in volata tra Fabioe Dylanin occasione del Giro di Polonia 2020 fa ancora discutere, oltre ad aver lasciato a entrambi i velocisti dei segni indelebili nel corpo e nell'anima. I dettagli, da quest'anno al Team DSM-Firmenich PostNL, lottò tra la vita e la morte prima di intraprendere un lungo iter riabilitativo, oltre a dover subire la ricostruzione praticamente totale della bocca, mentrerimediò una squalifica di 9 mesi, oltre a incappare in una gogna mediatica (e non) che forse ancora permane. Il corridore del Team Jayco AlUla in questi giorni è tornato sul tasto dolente tramite il podcast De Grote Plaat e lo ha fatto svelando dei dettagli rimasti finora nel cassetto. "Per settimane non ...