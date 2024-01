Ciao Darwin anticipazioni venerdì 26 gennaio | le categorie | i VIP in gara

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tutto pronto per la nuova puntata di9, condotto ovviamente dall’inossidabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questo appuntamento la sfida sarà tra trattorie e stellati. Dueche promettono di darsi battaglia a suon di sfide, canti, sfilate e argomentazioni. Il tutto con una spolverata di cultura generale. Risatentite, con Claudio Amendola e Andy Luotto chiamati a fare da capisquadra.2626, in prima serata su Canale 5, torna9. Nuovo appuntamento condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il duo continua a funzionare in maniera più che egregia, convincendo il pubblico anno ...