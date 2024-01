Ci sono abiti speciali che ha attraversato mode e generazioni | che passano di madre in figlia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Stile (reale) d’altri tempi. La passione per la moda vintage continua a mietere vittime, non solo tra i comuni mortali, ma anche tra gli esponenti delle famiglie royal. L’ultima a dare prova dell’interesse per le collezioni del passato è stata Alexandra di Hannover, nel front row della sfilata Chanel Haute Couture, dove ha sfoggiato un abito molto speciale. Non solo perché fu presentato in passerella da Karl Lagerfeld oltre trent’anni fa, ma perché appartenente allaCarolina di Monaco, che l’aveva indossato in due diverse occasioni negli anni Novanta. ...