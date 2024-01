Chris Pratt star dello sci-fi thriller Mercy | diretto da Timur Bekmambetov

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ladi Guardiani della Galassia nel cast del nuovo film distribuito da Amazon MGM Studios. S'intitolail nuovo filmda, con protagonistae prodotto da Charles Roven. Amazon MGM Studios ha acquisito i diritti per la distribuzione del film e per ladi Guardiani della Galassia si tratta di un ritorno con Amazon dai tempi di La guerra di domani, uscito nel 2021 sulla piattaforma e rivelatosi un grande successo nel periodo della pandemia.torna a lavorare con, dal quale vennenel blockbuster Wanted, tratto dal fumetto di Mark Millar. Corsa contro il tempoè ambientato in un futuro ...