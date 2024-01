Chiese cristiane | appello comune per la pace

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un messaggioper rendere attiva benché in cammino l’unione tra ledella nostra città. L’hanno sottoscritta la diocesi di Cesena, (monsignor Douglas Regattieri), la Chiesa Greco Cattolica Romagna (don David Mihai), la Chiesa Greco Cattolica Ucraina (don Vasvl Romaniuk), la Chiesa Ortodossa Rumena (don Silviu Sas) e la Chiesa Avventista del 7° Giorno (pastore Roberto Iannò e Anziano Giovanni Benini) nell’ambito della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani che si è conclusa ieri. "Il cammino che abbiamo intrapreso con la preghiera e le opere di carità - si legge in una nota sottoscritta dai responsabili delle cinqueattive sul territorio - tende a cercare un’unità d’intenti partendo dal Vangelo, per contrastare le forze del male che alimentano ingiustizie, divisioni, guerre e ...