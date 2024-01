Chiesa punta Inter-Juventus | il messaggio di Allegri | anche su Danilo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024)domani non giocherà-Empoli madirettamente la partita del 4 febbraio contro l’, in avvio di conferenza stampa, conferma poi che potrebbe non rischiare il diffidato. LE SCELTE – Erano attesi gli aggiornamenti di Massimilianoin vista di-Empoli,con un riferimento all’. Eccole puntuali: «Chi gioca domani senza Adrien Rabiot? Penso Fabio Miretti. Ho qualche dubbio sugli esterni e in difesa, doveè diffidato e deciderò se utilizzarlo. Federico? No, per domani non è disponibile visto che è stato una settimana fermo. Ieri ha fatto poco e niente, cerchiamo di metterlo a disposizione per la partita contro ...