Chiara Nasti svela il sesso del secondo figlio | fiocco rosa o fiocco azzurro?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Con un video condiviso su Instagram,e il marito Mattia Zaccagni hanno annunciato attraverso il gender reveal ildel lorogenito: dopo Thiago, ora la coppia si prepara ad accogliere una dolce bambina nella loro famiglia. L’influencer, che nei giorni scorsi aveva lasciato intendere che sperava fosse una bimba, ha espresso tutta la sua gioia: “Quanto siamo felici!”., le risposte shock sulla gravidanza: Mangio il crudo e faccio la tinta...

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Fiocco rosa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni . Sarà una femmina la secondogenita della coppia che ha ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Fiocco rosa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni . Sarà una femmina la secondogenita della coppia che ha già un bimbo, Thiago, di ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Fiocco rosa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni . Sarà una femmina la secondogenita della coppia che ha già un bimbo, Thiago, di ... ()

Fiocco rosa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni . Sarà una femmina la secondogenita della coppia che ha già un bimbo, Thiago, di appena un anno. Tra ... (metropolitanmagazine)

Personaggi tv. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni , svelato il sesso del bebè in arrivo . Chiara Nasti , classe 1998, oltre ad essere una popolare ... (tvzap)

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni saranno genitori di una bambina: a comunicare il sesso della secondogenita è stata la coppia stessa, che in un video ... (gravidanzaonline)

La giovane influencer ha condiviso sui social i momenti più emozionanti del gender reveal. La coppia è al settimo cielo.Chiara Nasti e Mattia Zaccagni saranno genitori di una bambina: a comunicare il sesso della secondogenita è stata la coppia stessa, che in un video postato su Instagram ha reso i fan partecipi del ...L'influencer (incinta di 4 mesi) e il calciatore hanno organizzato un gender reveal strepitoso per annunciare se in arrivo c'è un maschietto o una femminuccia ...