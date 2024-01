Chiara Nasti svela il sesso del secondo bebè | il nome papabile fa già discutere

Ieri l’Arciere e la moglie, Chiara Nasti, hanno scoperto il sesso del nascituro con il gender reveal. Sarà una bambina, il biancoceleste non vede l’ora che sia il momento e sui social la sua ultima ...Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto diventeranno genitori bis. Marito e moglie hanno organizzato un super party per scoprire, e svelare ad amici e parenti, il sesso del futuro bebè. Un breve video ...Chiara Nasti e Mattia Zaccagni scoprono il sesso del loro secondo bebè, ed ecco il look scelto per l’occasione dall’influencer.