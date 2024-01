Chiara Nasti e Mattia Zaccagni svelano il sesso del bebè in arrivo | “It’s a girl”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – Fiocco rosa per. Sarà una femmina la secondogenita della coppia che ha già un bimbo, Thiago, di appena un anno. Tra le storie su Instagram dell’influencer il video dove insieme al marito, calciatore della Lazio, scopre ildel bambino in un gender reveal party. L’influencer 26enne che non ha mai fatto mistero di desiderare una bambina, in una precedente storia sui social, rispondendo alle domande dei fans, ha condiviso anche una preferenza sui nomi: “Vorrei chiamarla Barbie, ma non me lo approva nessuno. Comunque se è femmina sono indecisa tra Jennifer e Kimberly”. L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato subito dopo la rete di, durante il derby di Coppa Italia Lazio-Roma, quando il ...