Chi sarà il nuovo allenatore del Liverpool dopo l' addio di Klopp

In attesa dei rinforzi dal mercato, Sarri pesca dalla Lazio prima vera per sopperire alle assenze. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello... (calciomercato)

Perché le indagini sugli attacchi informatici saranno coordinate dall’Antimafia

Non solo aumento delle pene per chi si macchia di reati informatici. Non solo obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di notificare, entro 24 ore ... (giornalettismo)