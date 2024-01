Chi è Venerus | a Sanremo 2024 insieme a Loredana Berté nella serata delle cover

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dopo l’annuncio dei titolicanzoni in gara a2023, ogni buon amante del festival che si rispetti non vede l’ora di scoprire quali saranno i cantanti che prenderanno parte allaai 30 Big in gara. Fortunatamente, tra indiscrezioni e piccoli indizi, dopo l’annuncio di Amadeus a Viva Rai 2, la lista è ormai ufficiale. Uno dei cantanti meno conosciuti di questa sfilza di grandi duetti è sicuramente: scopriamo chi è il cantautore che duetterà. Chi èClasse 1992, Andrea, meglio conosciuto come, è un cantautore e produttore originario di San Siro. Deciso a fare della sua passione ...

In queste ultime settimane si sono susseguite numerose illazioni su chi sarebbe salito sul palco insieme ai big e su quali canzoni avrebbero cantato e oggi, 26 gennaio, finalmente sono stati svelati.La Bertè, in gara con "Pazza", ospita nella quarta serata il produttore polistrumentista Venerus. Un incontro generazionale e un incrocio di generi musicali in cui "Ragazzo mio" di Luigi Tenco sarà ...

Loredana Bertè con Venerus in Ragazzo mio di Luigi Tenco; Mahmood con i Tenores di Bitti in Come è profondo il mare di Lucio Dalla; Maninni con Ermal Meta in Non mi avete fatto niente; Mr.Rain con i ...